Кубок мира — 2024/2025, 8-й этап, супермикст: во сколько начало, стартовый лист

Сегодня, 16 марта, в словенской Поклюке в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 состоится супермикст 2x6 + 2x7,5 км. Гонка запланирована на 14:05 мск.
В общем зачёте у мужчин лидирует норвежец Стурла Холм Легрейд. У женщин — немецкая биатлонистка Франциска Пройс.
Кубок мира — 2024/2025. Супермикст 2x6 + 2x7,5 км. Эстафета. Стартовый лист (частично):
1. Жюстин Бреза-Буше и Эмильен Жаклен (Франция)
2. Селина Гротиан и Юстус Штрелов (Германия)
3. Суви Минккинен и Теро Сеппяля (Финляндия)
4. Юханна Скоттхейм и Йеспер Нелин (Швеция)
5. Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер (Австрия)
6. Айта Гаспарин и Никлас Хартвег (Швейцария)
7. Лена Репинц и Яков Фак (Словения)
8. Ингрид Ландмарк Тандреволд и Мартин Улдаль (Норвегия)