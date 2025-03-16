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Кубок мира — 2024/2025, 8-й этап, супермикст: во сколько начало, стартовый лист

Сегодня, 16 марта, в словенской Поклюке в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 состоится супермикст 2x6 + 2x7,5 км. Гонка запланирована на 14:05 мск.

В общем зачёте у мужчин лидирует норвежец Стурла Холм Легрейд. У женщин — немецкая биатлонистка Франциска Пройс.

Кубок мира — 2024/2025. Супермикст 2x6 + 2x7,5 км. Эстафета. Стартовый лист (частично):

1. Жюстин Бреза-Буше и Эмильен Жаклен (Франция)

2. Селина Гротиан и Юстус Штрелов (Германия)

3. Суви Минккинен и Теро Сеппяля (Финляндия)

4. Юханна Скоттхейм и Йеспер Нелин (Швеция)

5. Лиза Тереза Хаузер и Симон Эдер (Австрия)

6. Айта Гаспарин и Никлас Хартвег (Швейцария)

7. Лена Репинц и Яков Фак (Словения)

8. Ингрид Ландмарк Тандреволд и Мартин Улдаль (Норвегия)