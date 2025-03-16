Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира — 2024/2025, 8-й этап, смешанная эстафета: во сколько начало, стартовый лист

Кубок мира — 2024/2025, 8-й этап, смешанная эстафета: во сколько начало, стартовый лист
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 марта, в словенской Поклюке в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 состоится смешанная эстафета 4 x 6 км. Начало запланировано на 16:50 мск.

В общем зачёте у мужчин лидирует норвежец Стурла Холм Легрейд. У женщин лидирует немецкая биатлонистка Франциска Пройс.

Кубок мира — 2024/2025. Смешанная эстафета 4 x 6 км. Стартовый лист (частично):

1. Норвегия (Марен Эльнесет Киркеэйде, Ида Лён, Йоханнес Дале-Шевдал, Исак Лекнес Фрей)

2. Швеция (Анна-Карин Хейденберг, Ханна Эберг, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон)

3. Франция (Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Эрик Перро, Кентен Фийон Майе)

4. Германия (Джулия Таннхаймер, София Шнайдер, Данило Ритмюллер, Филипп Наврат)

5. Италия (Ханна Аухенталлер, Микела Каррара, Патрик Браунхофер, Томмазо Джакомель).

Календарь КМ по биатлону
Общий зачёт КМ по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android