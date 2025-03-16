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Кубок мира — 2024/2025, 8-й этап, смешанная эстафета: во сколько начало, стартовый лист

Сегодня, 16 марта, в словенской Поклюке в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 состоится смешанная эстафета 4 x 6 км. Начало запланировано на 16:50 мск.

В общем зачёте у мужчин лидирует норвежец Стурла Холм Легрейд. У женщин лидирует немецкая биатлонистка Франциска Пройс.

Кубок мира — 2024/2025. Смешанная эстафета 4 x 6 км. Стартовый лист (частично):

1. Норвегия (Марен Эльнесет Киркеэйде, Ида Лён, Йоханнес Дале-Шевдал, Исак Лекнес Фрей)

2. Швеция (Анна-Карин Хейденберг, Ханна Эберг, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон)

3. Франция (Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Эрик Перро, Кентен Фийон Майе)

4. Германия (Джулия Таннхаймер, София Шнайдер, Данило Ритмюллер, Филипп Наврат)

5. Италия (Ханна Аухенталлер, Микела Каррара, Патрик Браунхофер, Томмазо Джакомель).