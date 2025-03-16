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Команда Беларуси победила в смешанной эстафете на ЧР-2025

Первая команда Беларуси в составе Ксении и Максима Воробей, Анны Солы и Павла Белько одержала победу в смешанной эстафете в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2025, который проходит в Тюмени. Белорусы преодолели дистанцию за 1:06.15, допустив два промаха.

Второе место заняла команда Московской области (Кристина Резцова, Анастасия Халили, Денис Иродов, Кирилл Стрельцов), отстав от лидера на 0,3 секунды. Третьей финишировала команда из Свердловской области — +19,3 секунды.

Биатлон. Чемпионат России — 2025. Смешанная эстафета. Результаты (частично):

1. Беларусь-1 (Ксения Воробей, Максим Воробей, Анна Сола, Павел Белько) – 1:06.15,2.

2. Московская область (Кристина Резцова, Анастасия Халили, Денис Иродов, Кирилл Стрельцов) — отставание 0,3.

3. Свердловская область (Тамара Дербушева, Светлана Миронова, Кирилл Бажин, Василий Томшин) +19,3.