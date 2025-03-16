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Швейцария выиграла супермикст на восьмом этапе КМ-2025, норвежцы финишировали 9-ми

Швейцария выиграла супермикст на восьмом этапе КМ-2025, норвежцы финишировали 9-ми
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Швейцарские биатлонисты Айта Гаспарин и Никлас Хартвег завоевали золото в супермиксте в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025, который проходит в словенской Поклюке. Они преодолели дистанцию 2 x 6 + 2 x 7,5 км за 40.51,8, допустив семь промахов.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
16 марта 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Окончено
1
Швейцария
2
Швеция
3
Финляндия

Второе место заняли шведские биатлонисты Юханна Скоттхейм и Йеспер Нелин с отставанием 9,4, допустившие четыре промаха на огневых рубежах. Тройку лидеров замкнули финские спортсмены Суви Минккинен и Теро Сеппяля с девятью промахами и отставанием в 12,1 секунды.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 8-й этап, Поклюка. Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км. Результаты (частично):

1. Швейцария (Айта Гаспарин и Никлас Хартвег) — 40.51,8 (промахов — 7).

2. Швеция (Юханна Скоттхейм и Йеспер Нелин) — отставание 9,4 (4).

3. Финляндия (Суви Минккинен и Теро Сеппяля) +12,1 (9).

4. Франция (Жюстин Бреза-Буше и Эмильен Жаклен) +19,9 (10)…

9. Норвегия (Ингрид Ландмарк Тандреволд и Мартин Улдаль) +41.54 (10).

Отметим, что норвежские биатлонисты Ингрид Ландмарк Тандреволд и Мартин Улдаль финишировали в данной гонке девятыми с отставанием в 41,5 секунды и десятью промахами.

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