Швеция выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Поклюке, Норвегия — третья

Сборная Швеции по биатлону одержала победу в смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Поклюке (Словения). Команда в составе Анны-Карин Хейденберг, Ханны Эберг, Мартина Понсилуомы и Себастиана Самуэльссона преодолела дистанцию за 1:09.07,5, взяв 11 дополнительных патронов на четверых. Второе место заняли представители сборной Франции с отставанием 14,8 секунды. Тройку призёров замкнули норвежские биатлонисты (+20,0).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 8-й этап, Поклюка. Смешанная эстафета. Результаты:

Швеция (Анна-Карин Хейденберг, Ханна Эберг, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) — 1:09.07,5 (0 штрафных кругов + 11 дополнительных патронов). Франция (Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Эрик Перро, Кентен Фийон Майе) — отставание 14,8 (1+6). Норвегия (Марен Киркеэйде, Ида Лиен, Йоханнес Дале-Шевдал, Исак Фрей) +20,0 (0+10). Австрия +53,6 (0+7). Италия +1.01,0 (0+9). Германия +1.03,6 (0+7).