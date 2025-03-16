Швеция выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Поклюке, Норвегия — третья
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Сборная Швеции по биатлону одержала победу в смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Поклюке (Словения). Команда в составе Анны-Карин Хейденберг, Ханны Эберг, Мартина Понсилуомы и Себастиана Самуэльссона преодолела дистанцию за 1:09.07,5, взяв 11 дополнительных патронов на четверых. Второе место заняли представители сборной Франции с отставанием 14,8 секунды. Тройку призёров замкнули норвежские биатлонисты (+20,0).
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 8, Поклюка, Словения
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
16 марта 2025, воскресенье. 16:50 МСК
Окончено
1
Швеция
2
Франция
3
Норвегия
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 8-й этап, Поклюка. Смешанная эстафета. Результаты:
- Швеция (Анна-Карин Хейденберг, Ханна Эберг, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) — 1:09.07,5 (0 штрафных кругов + 11 дополнительных патронов).
- Франция (Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Эрик Перро, Кентен Фийон Майе) — отставание 14,8 (1+6).
- Норвегия (Марен Киркеэйде, Ида Лиен, Йоханнес Дале-Шевдал, Исак Фрей) +20,0 (0+10).
- Австрия +53,6 (0+7).
- Италия +1.01,0 (0+9).
- Германия +1.03,6 (0+7).
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