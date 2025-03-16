Сборная Швеции выиграла зачёт смешанных эстафет на Кубке мира, Франция уступила 9 очков
Сборная Швеции по биатлону стала победителем зачёта смешанных эстафет в рамках Кубка мира сезона-2024/2025. В результате шести проведённых гонок шведы набрали 439 очков. Второе место заняла команда Франции, проигравшая победителям лишь девять очков (430). Тройку замкнули представители Норвегии с 341 баллом.
Стоит отметить, что команда Швеции впервые в своей истории выиграла «Малый хрустальный глобус» в данной дисциплине.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт смешанных эстафет:
- Швеция — 439 очков.
- Франция — 430.
- Норвегия — 341.
- Германия — 325.
- Швейцария — 311.
- Финляндия — 268.
- Австрия — 262.
- Италия — 225.
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