Сборная Швеции выиграла зачёт смешанных эстафет на Кубке мира, Франция уступила 9 очков

Сборная Швеции по биатлону стала победителем зачёта смешанных эстафет в рамках Кубка мира сезона-2024/2025. В результате шести проведённых гонок шведы набрали 439 очков. Второе место заняла команда Франции, проигравшая победителям лишь девять очков (430). Тройку замкнули представители Норвегии с 341 баллом.

Стоит отметить, что команда Швеции впервые в своей истории выиграла «Малый хрустальный глобус» в данной дисциплине.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт смешанных эстафет:

Швеция — 439 очков. Франция — 430. Норвегия — 341. Германия — 325. Швейцария — 311. Финляндия — 268. Австрия — 262. Италия — 225.