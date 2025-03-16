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Сборная Швеции выиграла зачёт смешанных эстафет на Кубке мира, Франция уступила 9 очков

Сборная Швеции выиграла зачёт смешанных эстафет на Кубке мира, Франция уступила 9 очков
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Сборная Швеции по биатлону стала победителем зачёта смешанных эстафет в рамках Кубка мира сезона-2024/2025. В результате шести проведённых гонок шведы набрали 439 очков. Второе место заняла команда Франции, проигравшая победителям лишь девять очков (430). Тройку замкнули представители Норвегии с 341 баллом.

Стоит отметить, что команда Швеции впервые в своей истории выиграла «Малый хрустальный глобус» в данной дисциплине.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт смешанных эстафет:

  1. Швеция — 439 очков.
  2. Франция — 430.
  3. Норвегия — 341.
  4. Германия — 325.
  5. Швейцария — 311.
  6. Финляндия — 268.
  7. Австрия — 262.
  8. Италия — 225.
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