«Радуемся, но не от всего сердца». Резцова — о серебре в смешанной эстафете на ЧР-2025

Двукратный призёр Олимпийских игр российская биатлонистка Кристина Резцова высказалась о выступлении сборной Московской области в смешанной эстафете в рамках Альфа‑Банк Чемпионата России по биатлону в Тюмени.

«Это однозначное серебро. Начнем с того, что белорусы сделали нам подарок, так как не бежали ни Антон Смольский, ни Динара Смольская. И всё, что происходит после первой церемонии награждения… Мы, конечно, радуемся. Но не от всего сердца», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Победу в эстафете одержала первая команда Беларуси в составе Ксении и Максима Воробей, Анны Солы и Павла Белько. Московская область заняла второе место, отстав от лидера на 0,3 секунды. Третьей финишировала команда из Свердловской области — +19,3 секунды.