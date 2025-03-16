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«Радуемся, но не от всего сердца». Резцова — о серебре в смешанной эстафете на ЧР-2025

«Радуемся, но не от всего сердца». Резцова — о серебре в смешанной эстафете на ЧР-2025
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Двукратный призёр Олимпийских игр российская биатлонистка Кристина Резцова высказалась о выступлении сборной Московской области в смешанной эстафете в рамках Альфа‑Банк Чемпионата России по биатлону в Тюмени.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Тюмень
Смешанная эстафета
16 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено

«Это однозначное серебро. Начнем с того, что белорусы сделали нам подарок, так как не бежали ни Антон Смольский, ни Динара Смольская. И всё, что происходит после первой церемонии награждения… Мы, конечно, радуемся. Но не от всего сердца», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Победу в эстафете одержала первая команда Беларуси в составе Ксении и Максима Воробей, Анны Солы и Павла Белько. Московская область заняла второе место, отстав от лидера на 0,3 секунды. Третьей финишировала команда из Свердловской области — +19,3 секунды.

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