Биатлонист Эйнар Хедегарт занял второе место в разделке на Кубке мира по лыжным гонкам
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Норвежец Эйнар Хедегарт сенсационно занял второе место в гонке с раздельного старта на 10 км в рамках Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам в Осло (Норвегия). В борьбе за победу он проиграл 5,2 секунды титулованному соотечественнику Харальду Амундсену.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 10, Осло, Норвегия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
16 марта 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено
1
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
22:06.4
2
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+5.2
3
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+12.8
23-летний Хедегарт специализировался в выступлениях в биатлоне. Он является победителем и призёром юниорского чемпионата мира — 2023. В сезоне-2022/2023 Хедегарт дважды стартовал на Кубке мира и в обеих гонках заработал очки. В последний раз на старт международного уровня в биатлоне норвежец выходил в 2024 году на чемпионате Европы, где занял 77-е место.
На лыжном Кубке мира Эйнар Хедегарт проводит лишь второй старт. Он дебютировал в декабре 2024-го, заняв восьмое место в разделке.
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