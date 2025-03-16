Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлонист Эйнар Хедегарт занял второе место в разделке на Кубке мира по лыжным гонкам

Биатлонист Эйнар Хедегарт занял второе место в разделке на Кубке мира по лыжным гонкам
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежец Эйнар Хедегарт сенсационно занял второе место в гонке с раздельного старта на 10 км в рамках Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам в Осло (Норвегия). В борьбе за победу он проиграл 5,2 секунды титулованному соотечественнику Харальду Амундсену.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 10, Осло, Норвегия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
16 марта 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Окончено
1
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
22:06.4
2
Эйнар Хедегарт
Норвегия
+5.2
3
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+12.8

23-летний Хедегарт специализировался в выступлениях в биатлоне. Он является победителем и призёром юниорского чемпионата мира — 2023. В сезоне-2022/2023 Хедегарт дважды стартовал на Кубке мира и в обеих гонках заработал очки. В последний раз на старт международного уровня в биатлоне норвежец выходил в 2024 году на чемпионате Европы, где занял 77-е место.

На лыжном Кубке мира Эйнар Хедегарт проводит лишь второй старт. Он дебютировал в декабре 2024-го, заняв восьмое место в разделке.

Материалы по теме
Амундсен выиграл гонку с раздельным стартом на КМ в Осло, в топ-5 только норвежцы
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android