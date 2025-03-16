Биатлонист Эйнар Хедегарт занял второе место в разделке на Кубке мира по лыжным гонкам

Норвежец Эйнар Хедегарт сенсационно занял второе место в гонке с раздельного старта на 10 км в рамках Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам в Осло (Норвегия). В борьбе за победу он проиграл 5,2 секунды титулованному соотечественнику Харальду Амундсену.

23-летний Хедегарт специализировался в выступлениях в биатлоне. Он является победителем и призёром юниорского чемпионата мира — 2023. В сезоне-2022/2023 Хедегарт дважды стартовал на Кубке мира и в обеих гонках заработал очки. В последний раз на старт международного уровня в биатлоне норвежец выходил в 2024 году на чемпионате Европы, где занял 77-е место.

На лыжном Кубке мира Эйнар Хедегарт проводит лишь второй старт. Он дебютировал в декабре 2024-го, заняв восьмое место в разделке.