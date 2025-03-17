«Кожа выглядит потрясающе». Тарьей Бё забавно отреагировал на совместное фото с Вирер

Четырёхкратная чемпионка мира, двукратная победительница общего зачёта Кубка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер опубликовала в социальных сетях совместное фото с трёхкратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира норвежцем Тарьеем Бё.

«День путешествий», — подписала снимок Вирер. На что старший из братьев Бё шутливо написал: «Спасибо за прекрасный фильтр, Доротея. Моя кожа выглядит потрясающе».

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Следующий, заключительный этап Кубка мира – 2024/2025 по биатлону пройдёт с 21 по 23 марта в Хольменколлене (Норвегия). В его рамках состоятся спринты, пасьюты и масс-старты. Для Тарьея эти гонки станут последними в карьере.