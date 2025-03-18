Стал известен состав сборной Норвегии на заключительный этап Кубка мира — 2024/2025

Союз биатлонистов Норвегии опубликовал состав национальной команды на девятый, заключительный этап Кубка мира в сезоне-2024/2025, который с 21 по 23 марта пройдёт в Хольменколлене (Норвегия). В его рамках состоятся спринты, пасьюты и масс-старты.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, девятый этап. Состав сборной Норвегии:
Мужчины
Йоханнес Бё;
Стурла Холм Легрейд (лидер Кубка мира);
Тарьей Бё;
Вебьёрн Сёрум;
Исак Фрей;
Каспер Калкенберг;
Йоханнес Дале-Шевдал;
Эндре Стрёмсхейм;
Мартин Улдаль.
Женщины
Ингрид Ландмарк Тандреволд;
Марен Ельмесет Киркеэйде;
Каролин Оффигстад Кноттен;
Ида Льен;
Рагнхильд Фемстейневик;
Марте Крокстад Йохансен;
Каролин Эрдаль;
Юни Арнеклейв.