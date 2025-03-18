Стал известен состав сборной Норвегии на заключительный этап Кубка мира — 2024/2025

Союз биатлонистов Норвегии опубликовал состав национальной команды на девятый, заключительный этап Кубка мира в сезоне-2024/2025, который с 21 по 23 марта пройдёт в Хольменколлене (Норвегия). В его рамках состоятся спринты, пасьюты и масс-старты.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, девятый этап. Состав сборной Норвегии:

Мужчины

Йоханнес Бё;

Стурла Холм Легрейд (лидер Кубка мира);

Тарьей Бё;

Вебьёрн Сёрум;

Исак Фрей;

Каспер Калкенберг;

Йоханнес Дале-Шевдал;

Эндре Стрёмсхейм;

Мартин Улдаль.

Женщины

Ингрид Ландмарк Тандреволд;

Марен Ельмесет Киркеэйде;

Каролин Оффигстад Кноттен;

Ида Льен;

Рагнхильд Фемстейневик;

Марте Крокстад Йохансен;

Каролин Эрдаль;

Юни Арнеклейв.