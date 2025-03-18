«Я закипаю». Ветле Шоста Кристиансен жёстко раскритиковал руководство сборной Норвегии

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен выразил недовольство тем, что он не был включён в состав сборной на девятый, заключительный этап Кубка мира в сезоне-2024/2025, который с 21 по 23 марта пройдёт в Хольменколлене (Норвегия).

«Мне срочно выписали рецепт на снотворное, чтобы я мог спокойно спать по ночам, потому что я очень зол. Я закипаю. Сложилась нездоровая культура, с которой руководство не может справиться, потому что очень много сильных спортсменов борются за одни и те же места. У меня сложилось впечатление, что у нас есть группа руководителей, которые не склонны к конфликтам и не хотят сообщать плохие новости спортсменам. Они откладывают это до последней секунды. В процессе вам говорят какую-нибудь милую ложь, чтобы все были довольны как можно дольше. Исход становится большим потрясением.

Честно говоря, ты чувствуешь удар ножом в спину, потому что, по моему опыту, критерии отбора придумываются задним числом», — приводит слова Кристиансена TV2.

Кристиансен в последний раз выступал на Кубке мира ещё в конце января. На чемпионате мира — 2025 опытный Ветле оказался лишь в числе запасных.