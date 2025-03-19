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Чемпионат России — 2025, мужчины, масс-старт: во сколько начало, где смотреть

Чемпионат России — 2025, мужчины, масс-старт: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 19 марта, в Увате (Тюменская область) в рамках чемпионата России — 2025 по биатлону состоится мужской масс-старт на 15 км. Начало соревнований — в 10:30 по мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Уват
Мужчины. 15 км Масс-старт
19 марта 2025, среда. 10:30 МСК
Не началось

Предварительный список участников включает 59 биатлонистов, среди которых есть Карим Халили, Кирилл Бажин, Антон Бабиков, Никита Поршнев и Александр Логинов. Однако в состав не попали Даниил Серохвостов и Эдуард Латыпов.

На последнем чемпионате России, прошедшем в Тюмени, в индивидуальной гонке суперспринта победу праздновал Кирилл Бажин.

Предварительный старт-лист (частично)
1Халили КаримМосква
2Бажин КириллСвердловская область
3Бабиков АнтонРеспублика Башкортостан
4Поршнев НикитаХМАО-Югра
5Каюмов РустамЯмало-Ненецкий АО
6Логинов АлександрТюменская область
7Сидоров ЕвгенийКрасноярский — Ленинградская
8Поварницын АлександрТюменская область
9Корнев АлександрУдмуртская Республика
10Колотов ИванПермский край
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Итоги 2024 года в биатлоне:

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