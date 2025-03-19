Чемпионат России — 2025, мужчины, масс-старт: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 19 марта, в Увате (Тюменская область) в рамках чемпионата России — 2025 по биатлону состоится мужской масс-старт на 15 км. Начало соревнований — в 10:30 по мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».

Предварительный список участников включает 59 биатлонистов, среди которых есть Карим Халили, Кирилл Бажин, Антон Бабиков, Никита Поршнев и Александр Логинов. Однако в состав не попали Даниил Серохвостов и Эдуард Латыпов.

На последнем чемпионате России, прошедшем в Тюмени, в индивидуальной гонке суперспринта победу праздновал Кирилл Бажин.

Предварительный старт-лист (частично) 1 Халили Карим Москва 2 Бажин Кирилл Свердловская область 3 Бабиков Антон Республика Башкортостан 4 Поршнев Никита ХМАО-Югра 5 Каюмов Рустам Ямало-Ненецкий АО 6 Логинов Александр Тюменская область 7 Сидоров Евгений Красноярский — Ленинградская 8 Поварницын Александр Тюменская область 9 Корнев Александр Удмуртская Республика 10 Колотов Иван Пермский край

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