Чемпионат России — 2025, мужчины, масс-старт: во сколько начало, где смотреть
Сегодня, 19 марта, в Увате (Тюменская область) в рамках чемпионата России — 2025 по биатлону состоится мужской масс-старт на 15 км. Начало соревнований — в 10:30 по мск. Гонку в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч ТВ».
Предварительный список участников включает 59 биатлонистов, среди которых есть Карим Халили, Кирилл Бажин, Антон Бабиков, Никита Поршнев и Александр Логинов. Однако в состав не попали Даниил Серохвостов и Эдуард Латыпов.
На последнем чемпионате России, прошедшем в Тюмени, в индивидуальной гонке суперспринта победу праздновал Кирилл Бажин.
|Предварительный старт-лист (частично)
|1
|Халили Карим
|Москва
|2
|Бажин Кирилл
|Свердловская область
|3
|Бабиков Антон
|Республика Башкортостан
|4
|Поршнев Никита
|ХМАО-Югра
|5
|Каюмов Рустам
|Ямало-Ненецкий АО
|6
|Логинов Александр
|Тюменская область
|7
|Сидоров Евгений
|Красноярский — Ленинградская
|8
|Поварницын Александр
|Тюменская область
|9
|Корнев Александр
|Удмуртская Республика
|10
|Колотов Иван
|Пермский край
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