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В расписание заключительного этапа КМ по биатлону внесли изменения из-за братьев Бё

В расписание заключительного этапа КМ по биатлону внесли изменения из-за братьев Бё
Тарьей и Йоханнес Бё
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Расписание девятого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 в Холменколлене (Норвегия) претерпело изменения. Так, сезон будет заканчиваться мужским масс-стартом. Он состоится в 17:40 по московскому времени. В изначальном плане последней гонкой розыгрыша КМ значился женский-масс-старт.

Решение изменить расписание связано с завершением карьеры Тарьея и Йоханнеса Бё, сообщили в пресс-службе Международного союза биатлонистов (IBU). Перед этим организаторы соревнований провели консультации с комитетом спортсменов.

Йоханнес Бё объявил об уходе из спорта 18 января на специальной пресс-конференции. Спустя несколько дней об аналогичном решении журналистам рассказал его старший брат Тарьей.

Расписание оставшихся гонок Кубка мира по биатлону - 2024/2025
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