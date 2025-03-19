Евгений Сидоров завоевал золото в большом масс-старте на ЧР-2025 в Тюмени
Поделиться
Биатлонист Евгений Сидоров стал первым в рамках большого масс-старта на чемпионате России — 2025 в Тюмени. За четыре огневых рубежа он ошибся один раз.
Серебряная награда досталась Вячеславу Малееву, который отстал от лидера на 1,5 секунды, допустив также одну ошибку в стрельбе. Тройку призёров замкнул Рустам Каюмов, уступивший победителю 1,6 секунды.
Биатлон. Чемпионат России — 2025, 1-й этап, Тюмень. Большой масс-старт 15 км. Мужчины:
1. Евгений Сидоров (Красноярский край) — 40.39,9.
2. Вячеслав Малеев (Тюменская область) — отставание 1,5 (1).
3. Рустам Каюмов (ЯНАО) +1,6 (1).
4. Антон Бабиков (Башкортостан) +17,8 (2).
5. Иван Колотов (Пермский край) +32,9 (2).
6. Александр Логинов (Тюменская область) +38,6 (4).
Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Уват
Мужчины. 15 км Масс-старт
19 марта 2025, среда. 10:30 МСК
Окончено
1
Евгений Сидоров
Красноярский - Ленинградская
40:39.9
2
Вячеслав Малеев
Тюменская область
+1.5
3
Рустам Каюмов
Ямало-Ненецкий АО
+1.6
Комментарии
- 19 марта 2025
-
11:13
-
10:16
-
07:00
- 18 марта 2025
-
17:32
-
01:04
- 17 марта 2025
-
20:21
-
11:01
- 16 марта 2025
-
19:16
-
18:54
-
18:19
-
18:03
-
14:54
-
13:50
-
11:15
-
11:05
-
00:55
-
00:34
-
00:19
- 15 марта 2025
-
20:42
-
20:25
-
20:13
-
19:58
-
19:49
-
18:30
-
17:51
-
16:56
-
14:45
-
14:18
-
12:52
-
12:35
-
08:00
- 14 марта 2025
-
14:58
-
14:48
-
13:18
-
12:55