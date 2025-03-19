Евгений Сидоров завоевал золото в большом масс-старте на ЧР-2025 в Тюмени

Биатлонист Евгений Сидоров стал первым в рамках большого масс-старта на чемпионате России — 2025 в Тюмени. За четыре огневых рубежа он ошибся один раз.

Серебряная награда досталась Вячеславу Малееву, который отстал от лидера на 1,5 секунды, допустив также одну ошибку в стрельбе. Тройку призёров замкнул Рустам Каюмов, уступивший победителю 1,6 секунды.

Биатлон. Чемпионат России — 2025, 1-й этап, Тюмень. Большой масс-старт 15 км. Мужчины:

1. Евгений Сидоров (Красноярский край) — 40.39,9.

2. Вячеслав Малеев (Тюменская область) — отставание 1,5 (1).

3. Рустам Каюмов (ЯНАО) +1,6 (1).

4. Антон Бабиков (Башкортостан) +17,8 (2).

5. Иван Колотов (Пермский край) +32,9 (2).

6. Александр Логинов (Тюменская область) +38,6 (4).