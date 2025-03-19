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Евгений Сидоров завоевал золото в большом масс-старте на ЧР-2025 в Тюмени

Евгений Сидоров завоевал золото в большом масс-старте на ЧР-2025 в Тюмени
Евгений Сидоров
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Биатлонист Евгений Сидоров стал первым в рамках большого масс-старта на чемпионате России — 2025 в Тюмени. За четыре огневых рубежа он ошибся один раз.

Серебряная награда досталась Вячеславу Малееву, который отстал от лидера на 1,5 секунды, допустив также одну ошибку в стрельбе. Тройку призёров замкнул Рустам Каюмов, уступивший победителю 1,6 секунды.

Биатлон. Чемпионат России — 2025, 1-й этап, Тюмень. Большой масс-старт 15 км. Мужчины:

1. Евгений Сидоров (Красноярский край) — 40.39,9.
2. Вячеслав Малеев (Тюменская область) — отставание 1,5 (1).
3. Рустам Каюмов (ЯНАО) +1,6 (1).
4. Антон Бабиков (Башкортостан) +17,8 (2).
5. Иван Колотов (Пермский край) +32,9 (2).
6. Александр Логинов (Тюменская область) +38,6 (4).

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Уват
Мужчины. 15 км Масс-старт
19 марта 2025, среда. 10:30 МСК
Окончено
1
Евгений Сидоров
Красноярский - Ленинградская
40:39.9
2
Вячеслав Малеев
Тюменская область
+1.5
3
Рустам Каюмов
Ямало-Ненецкий АО
+1.6
Календарь чемпионата России по биатлону - 2025
Медальный зачёт чемпионата России по биатлону - 2025
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