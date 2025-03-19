Евгений Сидоров — о золоте ЧР-2025: понимал, что могу идти сильнее

Биатлонист Евгений Сидоров высказался о победе в большом масс-старте в рамках чемпионата России по биатлону — 2025 в Тюмени. На финишном отрезке дистанции он обыграл Рустама Каюмова и Вячеслава Малеева.
«С самого начала гонки мы пошли очень сильно, и на третьем круге думал, как вообще добежать. Когда шли последний круг со Славой (Малеевым), шёл шаг в шаг и становилось всё легче и легче. На последнем подъёме понимал, что могу сильнее идти. Отдал всё, что было, и думал, что сяду и проиграю первое место. Мне кричали, чтобы я не оглядывался и выкладывался до конца. Получилось выиграть», — приводит слова Сидорова «Матч ТВ».
Биатлон. Чемпионат России — 2025, 1-й этап, Тюмень. Большой масс-старт 15 км. Мужчины:
1. Евгений Сидоров (Красноярский край) — 40.39,9.
2. Вячеслав Малеев (Тюменская область) — отставание 1,5 (1).
3. Рустам Каюмов (ЯНАО) +1,6 (1).
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