Тамара Дербушева выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону, Миронова — вторая
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Биатлонистка Тамара Дербушева одержала победу в масс-старте на чемпионате России — 2025 в Увате. Она преодолела дистанцию 12,5 км за 33.24,3. На четырёх огневых рубежах она допустила два промаха. Второе место заняла Светлана Миронова, отставшая от победительницы на 6,7 секунды и допустившая две осечки на рубежах. Тройку призёров замкнула Любовь Калинина с отставанием 17,5 секунды, она не допустила промахов.
Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Уват
Женщины. 12.5 км Масс-старт
20 марта 2025, четверг. 10:30 МСК
Окончено
1
Тамара Дербушева
Свердловская область
33:24.3
2
Светлана Миронова
Свердловская область
+6.7
3
Любовь Калинина
Республика Татарстан
+17.5
Биатлон. Чемпионат России — 2025, Уват. Масс-старт 12,5 км. Женщины, результаты:
- Тамара Дербушева — 33.24,3 (два промаха).
- Светлана Миронова — отставание 6,7 (2).
- Любовь Калинина +17,5 (0).
- Елизавета Каплина +31,9.
- Виктория Сливко +41,6.
- Алина Плицева +47,7.
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