Кубок мира по биатлону — 2024/2025, 9-й этап: расписание гонок, где смотреть трансляции

В пятницу, 21 марта, в норвежском Хольменколлене начнётся девятый, заключительный этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Спортсменам предстоит разыграть шесть комплектов наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
21 марта:
15:30 мск. Мужчины. Спринт 10 км;
18:15 мск. Женщины. Спринт 10 км.
22 марта:
15:45 мск. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км.
17:50 мск. Женщины. Гонка преследования 10 км.
23 марта:
15:15 мск. Женщины. Масс-старт 12,5 км;
17:40 мск. Мужчины. Масс-старт 15 км.
Трансляции гонок Кубка мира по биатлону можно посмотреть в прямом эфире на онлайн-сервисе Okko.