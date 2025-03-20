Кубок мира по биатлону — 2024/2025, 9-й этап: расписание гонок, где смотреть трансляции

В пятницу, 21 марта, в норвежском Хольменколлене начнётся девятый, заключительный этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Спортсменам предстоит разыграть шесть комплектов наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

21 марта:

15:30 мск. Мужчины. Спринт 10 км;

18:15 мск. Женщины. Спринт 10 км.

22 марта:

15:45 мск. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км.

17:50 мск. Женщины. Гонка преследования 10 км.

23 марта:

15:15 мск. Женщины. Масс-старт 12,5 км;

17:40 мск. Мужчины. Масс-старт 15 км.

Трансляции гонок Кубка мира по биатлону можно посмотреть в прямом эфире на онлайн-сервисе Okko.