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Луи Абер рассказал, что его больше всего впечатляет в Йоханнесе Бё

Луи Абер рассказал, что его больше всего впечатляет в Йоханнесе Бё
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Серебряный призёр чемпионата Европы, бывший французский биатлонист Луи Абер высказался о пятикратном олимпийском чемпионе и многократном чемпионе мира норвежце Йоханнесе Бё.

«Он способен быстро стрелять, когда это необходимо, но он также умеет иногда успокоиться, чтобы обеспечить себе меткость. И это действительно необычно — эта способность меняться. Есть много спортсменов, которые способны на выдающиеся действия в подходящих им условиях, но, когда возникает другая задача, когда нужно сделать всё надёжно, они оказываются менее хороши», — приводит слова Абера Eurosport.fr.

Напомним, в январе 31-летний Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025. Спустя несколько дней об аналогичном решении журналистам рассказал его старший брат Тарьей.

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