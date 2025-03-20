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Тарьей Бё приболел и пропустит спринт с пасьютом на этапе Кубка мира в Хольменколлене

Тарьей Бё приболел и пропустит спринт с пасьютом на этапе Кубка мира в Хольменколлене
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Трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё не выступит в спринте и пасьюте на заключительном, девятом этапе Кубка мира – 2024/2025, который пройдёт в Хольменколлене (Норвегия).

Старший Бё приболел за день до спринта.

Фото: из личного архива Тарьея Бё

«Неудачное время. Сегодня днём у меня поднялась температура. Завтра у меня не будет возможности участвовать в гонке. Надеюсь, всё наладится и я смогу выступить в воскресенье», — написал Бё в социальных сетях.

Напомним, для Тарьея, как и для его брата Йоханнеса, домашний этап КМ станет последним в карьере. Таким образом, Тарьей рискует и вовсе не выйти на старт в Хольменколлене.

Календарь Кубка мира - 2024/2025 по биатлону
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