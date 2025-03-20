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Латыпов объяснил перенесённым ковидом посредственные результаты на последних стартах

Латыпов объяснил перенесённым ковидом посредственные результаты на последних стартах
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Биатлонист Эдуард Латыпов ответил на вопрос, что ему мешало показать хорошие результаты на последних стартах.

«Сдал анализы, всё было хорошо. Потом – следующий этап, сдал на антитела разных вирусов, в итоге выяснилось, что болел ковидом какой-то период, либо во время соревнований, либо в период между Беларусью и Златоустом. С этим связано плохое самочувствие в Златоусте. Причина найдена, стараемся восстановить здоровье и подготовиться к чемпионату России», — сказал Латыпов в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале Антона Бабикова, Александра Поварницына и Александра Логинова.

Напомним, 9 марта Латыпов стал лишь 22-м по итогам масс-старта на 15 км на финале Кубка России в Златоусте. Днём ранее в гонке преследования на 12,5 км он занял четвёртое место. Тем не менее эти результаты не помешали Эдуарду выиграть общий зачёт Кубка России — 2024/2025.

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