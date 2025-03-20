Чемпион ОИ Васильев: Ковентри не высказывалась плохо о России, что уже делает ей честь

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал назначение 41-летней зимбабвийки Кирсти Ковентри новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК).

«Конечно, это неожиданно, хотя она входила в тройку реальных претендентов на победу, наряду с Коу и Самаранчем. Ковентри никогда не высказывалась плохо в адрес российских спортсменов и вообще России. Она говорила нейтрально, что уже делает ей честь, она не побоялась принять нетрадиционную точку зрения. У нее была своя позиция, и она рисковала быть подвергнутой осуждению. Тем не менее Ковентри все равно старалась быть нейтральной. Для нас выбор Ковентри президентом МОК – это лучший вариант», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».

Отметим, что 41-летняя Ковентри стала первой в истории женщиной-президентом МОК. Также она стала вторым по молодости президентом организации после Пьера де Кубертена.