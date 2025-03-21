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Кубок мира, 9-й этап: во сколько начнётся мужской спринт, стартовый лист

Кубок мира, 9-й этап: во сколько начнётся мужской спринт, стартовый лист
Йоханнес Бё
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Сегодня, 21 марта, в норвежском Холменколлене начнётся заключительный, девятый этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Мужская спринтерская гонка начнётся в 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами лидеров сезона. Йоханнес Бё выйдет на одну из последних кубковых гонок в своей карьере.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Холменколлен (Норвегия), 9-й этап. Мужчины, спринт 10 км:

10. Михал Крчмарж (Чехия).
14. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).
24. Юстус Штрелов (Германия).
32. Эмильен Клод (Франция).
36. Кэмпбелл Райт (США).
38. Теро Сеппяля (Финляндия).
42. Филипп Наврат (Германия).
44. Себастиан Самуэльссон (Швеция).
46. Кентен Фийон Майе (Франция).
48. Томмазо Джакомель (Италия).
52. Мартин Улдаль (Норвегия).
54. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).
56. Вебьёрн Сёрум (Норвегия).
58. Йоханнес Бё (Норвегия).
60. Эмильен Жаклен (Франция).
62. Мартин Понсилуома (Швеция).
64. Эрик Перро (Франция).
66. Яков Фак (Словения).
68. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
70. Фабьен Клод (Франция).

Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025
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