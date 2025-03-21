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Женщины. 7.5 км Спринт
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Кубок мира, 9-й этап: во сколько начнётся женский спринт, стартовый лист

Кубок мира, 9-й этап: во сколько начнётся женский спринт, стартовый лист
Лу Жанмонно
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Сегодня, 21 марта, в норвежском Холменколлене начнётся заключительный, девятый этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Женский спринт в рамках соревнований начнётся в 18:20 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами лидеров сезона.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Холменколлен (Норвегия), 9-й этап. Женщины, спринт 7,5 км:

4. Анастасия Кузьмина (Словакия).
11. Ида Льен (Норвегия).
18. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).
20. Анамария Лампич (Словения).
23. Софи Шово (Франция).
28. Лена Хеки (Швейцария).
42. Франциска Пройс (Германия).
44. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).
46. Селина Гротиан (Германия).
48. Лу Жанмонно (Франция).
50. Доротея Вирер (Италия).
52. Ханна Эберг (Швеция).
54. Жюстин Бреза-Буше (Франция).
56. Осеан Мишлон (Франция).
58. Суви Минккинен (Финляндия).
60. Жулия Симон (Франция).
62. Эльвира Эберг (Швеция).
64. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия).
66. Милена Тодорова (Болгария).
68. Жанна Ришар (Франция).

Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2024/2025
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