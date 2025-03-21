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Эмильен Жаклен заявил о намерении выиграть зачёт спринтерских гонок на Кубке мира

Эмильен Жаклен заявил о намерении выиграть зачёт спринтерских гонок на Кубке мира
Эмильен Жаклен
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Многократный призёр ОИ французский биатлонист Эмильен Жаклен рассказал, что нацелен на завоевание «Малого глобуса» в зачёте спринтерских гонок Кубка мира — 2024/2025. Сейчас француз идёт на втором месте, уступая норвежцу Йоханнесу Бё 17 очков.

«Я держусь и всё ещё возможно. Рассчитываю на «Малый глобус» в спринте — дисциплине, в которой я смог хорошо проявить себя в этом сезоне», — приводит слова Жаклена Nordic Magazine.

Сегодня, 21 марта, в норвежском Холменколлене начнётся заключительный, девятый этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Мужская спринтерская гонка начнётся в 15:30 по московскому времени. Йоханнес Бё выйдет на одну из последних кубковых гонок в своей карьере.

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