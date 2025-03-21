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Томмазо Джакомель: если я обыграю Йоханнеса Бё, то стану главным врагом Норвегии

Томмазо Джакомель: если я обыграю Йоханнеса Бё, то стану главным врагом Норвегии
Джакомель, Йоханнес Бё и Самуэльссон
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Итальянский биатлонист, многократный призёр ЧМ Томмазо Джакомель высказался о последних гонках в карьере Йоханнеса Бё. Он завершает свои выступления на домашней трассе в Холменколлене в эти выходные вместе со старшим братом Тарьеем. Итальянец отметил, что в случае победы над Йоханнесом его будут недолюбливать в Норвегии.

«В этом году мне удалось победить его [Йоханнеса Бё] несколько раз. В конце гонки в Рупольдинге я сказал ему, что рассчитываю ещё раз подняться вместе с ним на пьедестал. К счастью, это произошло в Нове-Место. Посмотрим, что будет в эти выходные. Если я обыграю Йоханнеса Бё, то стану главным врагом для Норвегии (смеётся), но это не имеет значения», — приводит слова Джакомеля Fondo Italia.

Сегодня, 21 марта, в норвежском Холменколлене начнётся заключительный, девятый этап Кубка мира по биатлону — 2024/2025. Мужская спринтерская гонка начнётся в 15:30 по московскому времени.

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