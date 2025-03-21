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Джакомель — об уходе братьев Бё из спорта: нам повезло, что мы жили с ними в одну эпоху

Джакомель — об уходе братьев Бё из спорта: нам повезло, что мы жили с ними в одну эпоху
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Итальянский биатлонист, многократный призёр ЧМ Томмазо Джакомель рассказал о пользе, которую принесли биатлону братья Бё. Ранее норвежцы объявили об уходе из спорта после этапа Кубка мира в Холменколлене, где пройдут гонки с 21 по 23 марта.

«Это будут очень странные выходные. Один [Йоханнес Бё] доминировал на протяжении восьми или 10 лет, другой [Тарьей] не так доминировал, но всегда был среди лучших. Мне кажется, что это самый сильный дуэт братьев в спорте. Столько раз подниматься на пьедестал, выигрывать медали, Кубки мира — что-то невероятное. Нам повезло, что мы жили в одной эпохе с ними. Помимо того, что они два великих спортсмена, они ещё и замечательные, скромные люди. С ними приятно общаться и находиться рядом.

Не думаю, что без Йоханнеса кто-либо из нас стал бы таким сильным. В конечном счёте благодаря ему мы стали такими конкурентоспособными, он подтолкнул нас к самосовершенствованию. Что касается Тарьея, то ребята по команде всегда описывали его как чрезвычайно трудолюбивого спортсмена. В этом году, после этапа в Антхольце, у меня была возможность несколько раз потренироваться с ними. Я увидел, что, несмотря на свои 36 лет, Тарьей по-прежнему скрупулёзен и точен», — приводит слова Джакомеля Fondo Italia.

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