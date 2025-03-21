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«Могу приехать на вечеринку». Вирер — о гонках в Норвегии после ОИ-2026

«Могу приехать на вечеринку». Вирер — о гонках в Норвегии после ОИ-2026
Доротея Вирер
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Четырёхкратная чемпионка мира, двукратная победительница общего зачёта Кубка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, что проводит последние гонки в своей карьере в норвежском Холменколлене. Там сегодня начинается заключительный этап КМ-2024/2025 в сезоне.

Ранее Вирер объявила, что уйдёт из спорта после домашней Олимпиады в Милане.

«Не думаю, что буду ещё бегать [после ОИ-2026], но могу приехать на вечеринку (смеётся). У меня никогда не было хороших гонок в Холменколлене. Не знаю почему, возможно, мне не подходит снег. Однако он подарил мне много хороших воспоминаний, здесь всегда приятно находиться», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

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