«Только что разговаривала с Пройс». Вирер поделилась раскладами в борьбе за Кубок мира

Четырёхкратная чемпионка мира, двукратная победительница общего зачёта Кубка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказала своё мнение относительно борьбы за «Большой хрустальный глобус» между немкой Франциской Пройс и француженкой Лу Жанмонно, которых перед гонками в Холменколлене разделяет 20 очков. Она отметила готовность немецкой биатлонистки.

«Я только что разговаривала с Пройс. Она сказала мне, что у неё ещё много энергии. На что я ответила ей: «Не хотела бы оказаться на твоём месте». У многих людей есть ожидания от неё, а ещё соперничество Франции и Германии. В конце концов победит сильнейшая и мы увидим это в воскресенье.

Всё зависит и от того, сколько у них осталось энергии, не только физической, но и психологической. Сезон длинный, и в нём есть место для взлётов и падений, но у обеих был отличный сезон, иначе они бы не сражались в этих последних гонках. Будет очень интересно», — приводит слова Вирер Fondo Italia.