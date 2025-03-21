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«Только что разговаривала с Пройс». Вирер поделилась раскладами в борьбе за Кубок мира

«Только что разговаривала с Пройс». Вирер поделилась раскладами в борьбе за Кубок мира
Франциска Пройс
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Четырёхкратная чемпионка мира, двукратная победительница общего зачёта Кубка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказала своё мнение относительно борьбы за «Большой хрустальный глобус» между немкой Франциской Пройс и француженкой Лу Жанмонно, которых перед гонками в Холменколлене разделяет 20 очков. Она отметила готовность немецкой биатлонистки.

«Я только что разговаривала с Пройс. Она сказала мне, что у неё ещё много энергии. На что я ответила ей: «Не хотела бы оказаться на твоём месте». У многих людей есть ожидания от неё, а ещё соперничество Франции и Германии. В конце концов победит сильнейшая и мы увидим это в воскресенье.

Всё зависит и от того, сколько у них осталось энергии, не только физической, но и психологической. Сезон длинный, и в нём есть место для взлётов и падений, но у обеих был отличный сезон, иначе они бы не сражались в этих последних гонках. Будет очень интересно», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

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