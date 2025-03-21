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Норвежские биатлонисты Кристиансен и Арнеклейв попали в аварию в Эстонии

Норвежские биатлонисты Кристиансен и Арнеклейв попали в аварию в Эстонии
Юни Арнеклейв
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Биатлонисты сборной Норвегии Юни Арнеклейв и Ветле Шоста Кристиансен попали в аварию по дороге из Стокгольма (Швеция) в Отепя (Эстония). Об этом сообщили в NRK. Спортсмены возвращались на каршеринговом автомобиле с шоу-гонки на этап Кубка мира. В тёмное время суток на дороге образовалась наледь и машина съехала в кювет. Арнеклейв и Кристиансен избежали травм.

Фото: NRK

«Я не осознавала, насколько всё было плохо, пока мы не отошли немного. Тогда у нас был большой шок. На улице был один градус, очень ветрено и скользко. Машина была испорчена, и дальше на ней ехать было невозможно: трансмиссия сломана, а под машиной и капотом всё болталось. Оглядываясь назад, думаю, хорошо, что всё так закончилось.

Три дня я почти не спала, наверное, из-за психологической нагрузки на голову. Первые несколько ночей мне снились кошмары, хоть я и отделалась лёгким ушибом шеи», — приводит слова Арнеклейв NRK.

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