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Йоханнес Бё победил в спринте на девятом этапе Кубка мира в Хольменколлене

Йоханнес Бё победил в спринте на девятом этапе Кубка мира в Хольменколлене
Йоханнес Бё
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в заключительном спринте Кубка мира — 2024/2025. Он не допустил ни одной ошибки в стрельбе на домашнем этапе в Хольменколлене и также показал лучший ход на лыжне.

Второе место занял лидер общего зачёта Стурла Легрейд, который проиграл Бё-младшему 25,7 секунды. Тройку призёров замкнул также норвежец Йоханнес Дале-Шевдал, уступивший победителю 36,7 секунды и допустивший один промах.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Девятый этап, Хольменколлен (Норвегия). Мужчины, спринт 10 км:

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24.49,5 (0 промахов).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 25,7 секунды (0).
3. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +36,7 (1).
4. Исак Фрей (Норвегия) +46,6 (1)
5. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) +59,8 (2).
6. Томмазо Джакомель (Италия) +1.01,1 (2).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 10 км Спринт
21 марта 2025, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Бё
Норвегия
24:49.5
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+25.7
3
Йоханнес Дале-Шевдал
Норвегия
+36.7
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