Йоханнес Бё победил в спринте на девятом этапе Кубка мира в Хольменколлене

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в заключительном спринте Кубка мира — 2024/2025. Он не допустил ни одной ошибки в стрельбе на домашнем этапе в Хольменколлене и также показал лучший ход на лыжне.

Второе место занял лидер общего зачёта Стурла Легрейд, который проиграл Бё-младшему 25,7 секунды. Тройку призёров замкнул также норвежец Йоханнес Дале-Шевдал, уступивший победителю 36,7 секунды и допустивший один промах.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Девятый этап, Хольменколлен (Норвегия). Мужчины, спринт 10 км:

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24.49,5 (0 промахов).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 25,7 секунды (0).

3. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +36,7 (1).

4. Исак Фрей (Норвегия) +46,6 (1)

5. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) +59,8 (2).

6. Томмазо Джакомель (Италия) +1.01,1 (2).