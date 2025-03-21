Жаклен не попал в гонку преследования на этапе в Хольменколлене, став в спринте 63-м

Титулованный французский биатлонист Эмильен Жаклен не смог попасть в гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). В спринте он допустил пять промахов и проиграл Йоханнесу Бё 2 минуты и 44 секунды.
В финишном протоколе француз оказался на 63-м месте. До этого также провалил спринт на этапе КМ-2022/2023 в словенской Поклюке, заняв 64-ю позицию. Ту гонку также выиграл Йоханнес Бё, а весь пьедестал аналогично заняли норвежские биатлонисты.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Девятый этап, Хольменколлен (Норвегия). Мужчины, спринт 10 км:
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24.49,5 (0 промахов).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание 25,7 секунды (0).
3. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +36,7 (1).
4. Исак Фрей (Норвегия) +46,6 (1)
5. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) +59,8 (2).
6. Томмазо Джакомель (Италия) +1.01,1 (2).
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