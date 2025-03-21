Пройс стала победительницей спринта на этапе КМ в Хольменколлене, Жанмонно — вторая

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс стала победительницей спринта на девятом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Осло-Хольменколлене (Норвегия). Дистанцию 7,5 км он преодолела за 20.57,2, не допустив ни одного промаха.

Второй оказалась француженка Лу Жанмонно, отстав от лидера на 0,2 и не допустив ни одного промаха. Тройку сильнейших замкнула Суви Минккинен из Финляндии (+21,9; 0).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Спринт. Женщины:

Франциска Пройс (Германия) — 20.57,2 (0 промахов). Лу Жанмонно (Франция) — отставание 0,2 (0). Суви Минккинен (Финляндия) +21,9 (0). Ида Льен (Норвегия) +29,4 (0). Жулия Симон (Франция) +31,9 (0). Эми Басерга (Швейцария) +42,1 (0).