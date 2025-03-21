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Женщины. 7.5 км Спринт
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Пройс стала победительницей спринта на этапе КМ в Хольменколлене, Жанмонно — вторая

Пройс стала победительницей спринта на этапе КМ в Хольменколлене, Жанмонно — вторая
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс стала победительницей спринта на девятом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Осло-Хольменколлене (Норвегия). Дистанцию 7,5 км он преодолела за 20.57,2, не допустив ни одного промаха.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 7.5 км Спринт
21 марта 2025, пятница. 18:20 МСК
Окончено
1
Франциска Пройс
Германия
20:57.2
2
Лу Жанмонно
Франция
+0.2
3
Суви Минккинен
Финляндия
+21.9

Второй оказалась француженка Лу Жанмонно, отстав от лидера на 0,2 и не допустив ни одного промаха. Тройку сильнейших замкнула Суви Минккинен из Финляндии (+21,9; 0).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Спринт. Женщины:

  1. Франциска Пройс (Германия) — 20.57,2 (0 промахов).
  2. Лу Жанмонно (Франция) — отставание 0,2 (0).
  3. Суви Минккинен (Финляндия) +21,9 (0).
  4. Ида Льен (Норвегия) +29,4 (0).
  5. Жулия Симон (Франция) +31,9 (0).
  6. Эми Басерга (Швейцария) +42,1 (0).
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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