Пройс стала победительницей спринта на этапе КМ в Хольменколлене, Жанмонно — вторая
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс стала победительницей спринта на девятом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Осло-Хольменколлене (Норвегия). Дистанцию 7,5 км он преодолела за 20.57,2, не допустив ни одного промаха.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 7.5 км Спринт
21 марта 2025, пятница. 18:20 МСК
Окончено
1
Франциска Пройс
Германия
20:57.2
2
Лу Жанмонно
Франция
+0.2
3
Суви Минккинен
Финляндия
+21.9
Второй оказалась француженка Лу Жанмонно, отстав от лидера на 0,2 и не допустив ни одного промаха. Тройку сильнейших замкнула Суви Минккинен из Финляндии (+21,9; 0).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Спринт. Женщины:
- Франциска Пройс (Германия) — 20.57,2 (0 промахов).
- Лу Жанмонно (Франция) — отставание 0,2 (0).
- Суви Минккинен (Финляндия) +21,9 (0).
- Ида Льен (Норвегия) +29,4 (0).
- Жулия Симон (Франция) +31,9 (0).
- Эми Басерга (Швейцария) +42,1 (0).
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