Франциска Пройс выиграла спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс стала победительницей спринтерского зачёта Кубка мира — 2024/2025. После победы на этапе в Осло-Хольменколлене (Норвегия) в её активе 414 очков.

Второй стала француженка Лу Жанмонно с результатом 346. Тройку сильнейших замыкает ещё одна представительница Франции Жюстин Бреза-Буше (318).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Спринтерский зачёт:

Франциска Пройс (Германия) — 414 очков. Лу Жанмонно (Франция) — 346. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 318. Суви Минккинен (Финляндия) — 271. Жулия Симон (Франция) — 259. Селина Гротиан (Германия) — 237. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) — 205. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 204.