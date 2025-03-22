Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Франциска Пройс выиграла спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025

Франциска Пройс выиграла спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025
Комментарии

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс стала победительницей спринтерского зачёта Кубка мира — 2024/2025. После победы на этапе в Осло-Хольменколлене (Норвегия) в её активе 414 очков.

Второй стала француженка Лу Жанмонно с результатом 346. Тройку сильнейших замыкает ещё одна представительница Франции Жюстин Бреза-Буше (318).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Спринтерский зачёт:

  1. Франциска Пройс (Германия) — 414 очков.
  2. Лу Жанмонно (Франция) — 346.
  3. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 318.
  4. Суви Минккинен (Финляндия) — 271.
  5. Жулия Симон (Франция) — 259.
  6. Селина Гротиан (Германия) — 237.
  7. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) — 205.
  8. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 204.
Календарь Кубка мира - 2024/2025
Материалы по теме
Пройс стала победительницей спринта на этапе КМ в Хольменколлене, Жанмонно — вторая
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android