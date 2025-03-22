Франциска Пройс выиграла спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс стала победительницей спринтерского зачёта Кубка мира — 2024/2025. После победы на этапе в Осло-Хольменколлене (Норвегия) в её активе 414 очков.
Второй стала француженка Лу Жанмонно с результатом 346. Тройку сильнейших замыкает ещё одна представительница Франции Жюстин Бреза-Буше (318).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Женщины. Спринтерский зачёт:
- Франциска Пройс (Германия) — 414 очков.
- Лу Жанмонно (Франция) — 346.
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 318.
- Суви Минккинен (Финляндия) — 271.
- Жулия Симон (Франция) — 259.
- Селина Гротиан (Германия) — 237.
- Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) — 205.
- Марен Киркеэйде (Норвегия) — 204.
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