Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс лидирует, Жанмонно отстаёт на 35 очков
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в спринте в Хольменколлене в её активе 1138 очков.
Вторую строчку с отставанием в 35 очков занимает француженка Лу Жанмонно (1103). Тройку сильнейших замыкает ещё одна представительница Франции Жулия Симон (854).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
- Франциска Пройс (Германия) — 1138 очков.
- Лу Жанмонно (Франция) — 1103.
- Жулия Симон (Франция) — 854.
- Жанна Ришар (Франция) — 700.
- Осеан Мишлон (Франция) — 689.
- Суви Минккинен (Финляндия) — 626.
- Селина Гротиан (Германия) — 620.
- Эльвира Эберг (Швеция) — 611.
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