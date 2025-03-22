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Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс лидирует, Жанмонно отстаёт на 35 очков

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс лидирует, Жанмонно отстаёт на 35 очков
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в спринте в Хольменколлене в её активе 1138 очков.

Вторую строчку с отставанием в 35 очков занимает француженка Лу Жанмонно (1103). Тройку сильнейших замыкает ещё одна представительница Франции Жулия Симон (854).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

  1. Франциска Пройс (Германия) — 1138 очков.
  2. Лу Жанмонно (Франция) — 1103.
  3. Жулия Симон (Франция) — 854.
  4. Жанна Ришар (Франция) — 700.
  5. Осеан Мишлон (Франция) — 689.
  6. Суви Минккинен (Финляндия) — 626.
  7. Селина Гротиан (Германия) — 620.
  8. Эльвира Эберг (Швеция) — 611.
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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