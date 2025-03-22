Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Пройс лидирует, Жанмонно отстаёт на 35 очков

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в спринте в Хольменколлене в её активе 1138 очков.

Вторую строчку с отставанием в 35 очков занимает француженка Лу Жанмонно (1103). Тройку сильнейших замыкает ещё одна представительница Франции Жулия Симон (854).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины: