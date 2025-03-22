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Кубок мира, 9-й этап, мужская гонка преследования: во сколько начало, стартовый лист

Сегодня, 22 марта, в Осло-Хольменколлене (Норвегия) в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 состоится гонка преследования на 12,5 км. Начало запланировано на 15:45 мск.

В общем зачёте у мужчин лидирует норвежец Стурла Холм Легрейд. У женщин продолжает лидировать немецкая биатлонистка Франциска Пройс. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами лидеров сезона.

Кубок мира — 2024/2025. Гонка преследования 12,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Йоханнес Бё (Норвегия).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

3. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).

5. Вебьёрн Сёрум (Норвегия).

6. Томмазо Джакомель (Италия).

7. Кентен Фийон Майе (Франция).

8. Юстус Штрелов (Германия).

9. Эмильен Клод (Франция).

10. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).

11. Яков Фак (Словения).

12. Витаутас Строля (Литва).

13. Эрик Перро (Франция).

14. Виктор Брандт (Швеция).

15. Роман Рес (Германия).

16. Филипп Наврат (Германия).

17. Мартин Улдаль (Норвегия).