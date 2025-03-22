Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кубок мира, 9-й этап, женская гонка преследования: во сколько начало, стартовый лист

Сегодня, 22 марта, в Осло-Хольменколлене (Норвегия) в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025 состоится женская гонка преследования на 10 км. Начало запланировано на 17:50 мск.

В общем зачёте у женщин продолжает лидировать немецкая биатлонистка Франциска Пройс. У мужчин лидирует норвежец Стурла Холм Легрейд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами лидеров сезона.

Кубок мира — 2024/2025. Гонка преследования 10 км. Женщины. Стартовый лист (частично):

1. Франциска Пройс (Германия).

2. Лу Жанмонно (Франция).

3. Суви Минккинен (Финляндия).

5. Жулия Симон (Франция).

7. Лена Хекки (Швейцария).

8. Ханна Эберг (Швеция).

10. Айта Гаспарин (Швейцария).

11. Эльвира Эберг (Швеция).

12. Наталия Томашевска (Польша).

14. Каролин Эрдаль (Норвегия).

16. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).

17. Жанна Ришар (Франция).

18. Осеан Мишлон (Франция).