Легрейд выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира, Йоханнес Бё стал 2-м

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем гонки преследования на девятом, заключительном этапе Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Хольменколлене (Норвегия). Вторым к финишу пришёл его титулованный соотечественник Йоханнес Бё. Тройку призёров замкнул француз Кентен Фийон Майе.

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 9-й этап, Осло. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины: