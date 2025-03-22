Легрейд выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира, Йоханнес Бё стал 2-м
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем гонки преследования на девятом, заключительном этапе Кубка мира – 2024/2025, который проходит в Хольменколлене (Норвегия). Вторым к финишу пришёл его титулованный соотечественник Йоханнес Бё. Тройку призёров замкнул француз Кентен Фийон Майе.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
22 марта 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
31:45.0
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+15.5
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+23.9
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 9-й этап, Осло. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины:
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 31.45,0 (0 промахов).
- Йоханнес Бё (Норвегия) — отставание 15,5 (3).
- Кентен Фийон Майе (Франция) +23,9 (1).
- Томмазо Джакомель (Италия) +24,1 (1).
- Исак Фрей (Норвегия) +1.37,5 (2).
- Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +1.46,4 (4).
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