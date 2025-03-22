Стурла Холм Легрейд в борьбе с Йоханнесом Бё выиграл общий зачёт Кубка мира по биатлону

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд досрочно, за одну гонку до завершения сезона, завоевал «Большой хрустальный глобус», то есть стал победителем общего зачёта Кубка мира – 2024/2025.
Развязка борьбы за БХГ состоялась в пасьюте на девятом, заключительном этапе Кубка мира, который проходит в Хольменколлене (Норвегия). В этой гонке Легрейд финишировал первым без единого промаха, а его главный соперник по победе в общем зачёте, соотечественник Йоханнес Бё – вторым с тремя промахами.
До пасьюта их разделяли 89 очков. За победу Легрейд получил 90, Бё за второе место — 75. Получается, что даже если завтра, 23 марта, Стурла не наберёт очков в масс-старте (заключительной гонке сезона), а Бё выиграет, то Легрейд всё равно будет выше в зачёте.
Отметим, что для 28-летнего Легрейда это первый в карьере «Большой хрустальный глобус». Младший Бё же завтра, 23 марта, завершит профессиональную карьеру.
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