Стурла Холм Легрейд впервые в карьере завоевал «Большой хрустальный глобус»
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд впервые в карьере завоевал «Большой хрустальный глобус», то есть стал победителем общего зачёта Кубка мира – 2024/2025.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
22 марта 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
31:45.0
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+15.5
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+23.9
На заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) в гонке преследования Легрейд финишировал первым без единого промаха, а его главный соперник в общем зачёте, соотечественник Йоханнес Бё – вторым с тремя промахами. До этой гонки отставание Бё составляло 89 очков. За победу Легрейд получил 90, Бё за второе место — 75. Таким образом, даже если завтра, 23 марта, Стурла не наберёт очков в заключительной гонке в масс-старте, а Бё выиграет, то Легрейд всё равно будет выше в зачёте.
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