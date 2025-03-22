Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 10 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Стурла Холм Легрейд впервые в карьере завоевал «Большой хрустальный глобус»

Стурла Холм Легрейд впервые в карьере завоевал «Большой хрустальный глобус»
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд впервые в карьере завоевал «Большой хрустальный глобус», то есть стал победителем общего зачёта Кубка мира – 2024/2025.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
22 марта 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
31:45.0
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+15.5
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+23.9

На заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) в гонке преследования Легрейд финишировал первым без единого промаха, а его главный соперник в общем зачёте, соотечественник Йоханнес Бё – вторым с тремя промахами. До этой гонки отставание Бё составляло 89 очков. За победу Легрейд получил 90, Бё за второе место — 75. Таким образом, даже если завтра, 23 марта, Стурла не наберёт очков в заключительной гонке в масс-старте, а Бё выиграет, то Легрейд всё равно будет выше в зачёте.

Календарь Кубка мира - 2024/2025
Материалы по теме
Стурла Холм Легрейд в борьбе с Йоханнесом Бё выиграл общий зачёт Кубка мира по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android