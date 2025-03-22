Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд впервые в карьере завоевал «Большой хрустальный глобус», то есть стал победителем общего зачёта Кубка мира – 2024/2025.

На заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) в гонке преследования Легрейд финишировал первым без единого промаха, а его главный соперник в общем зачёте, соотечественник Йоханнес Бё – вторым с тремя промахами. До этой гонки отставание Бё составляло 89 очков. За победу Легрейд получил 90, Бё за второе место — 75. Таким образом, даже если завтра, 23 марта, Стурла не наберёт очков в заключительной гонке в масс-старте, а Бё выиграет, то Легрейд всё равно будет выше в зачёте.