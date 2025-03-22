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Стурла Холм Легрейд расплакался, когда понял, что выиграл Кубок мира — 2024/2025

Стурла Холм Легрейд расплакался, когда понял, что выиграл Кубок мира — 2024/2025
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд не сдержал эмоций после того, как понял, что завоевал «Большой хрустальный глобус», то есть стал победителем общего зачёта Кубка мира – 2024/2025.

Фото: Скриншот из трансляции

Фото: Скриншот из трансляции

Легрейд стал победителем в гонке преследования на последнем этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия) без единого промаха. Его главный соперник в общем зачёте, соотечественник Йоханнес Бё занял второе место с тремя промахами. За победу Легрейд получил 90, Бё за второе место — 75. Таким образом, даже если в заключительном масс-старте Стурла не наберёт очков, а Бё выиграет, то Легрейд всё равно будет лидировать.

Календарь Кубка мира - 2024/2025
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