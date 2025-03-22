«Написал историю после Йоханнеса». Легрейд — о победе на Кубке мира — 2024/2025

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд высказался о победе в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 и соперничестве со своим соотечественником Йоханнесом Бё.

«Битва, которую я запомню на всю оставшуюся жизнь. Йоханнес в своей лучшей форме, и его невозможно победить. Но сегодня я это сделал. Совершил невероятную вещь и обеспечил себе Глобус, так что я действительно написал историю после Йоханнеса. Это хорошо!

Конечно, всю гонку знал, что если его обойду, то выиграю в общем зачёте. Знал, что перед последней совместной стрельбой это будет сейчас или никогда! Когда выехал на последний круг один, то действительно не мог в это поверить. Это сбывшаяся мечта. Все мои друзья и семья поддерживают меня. Моя самая большая цель с тех пор, как я начал заниматься биатлоном, так что это очень много значит», — приводит слова Легрейда официальный сайт IBU.