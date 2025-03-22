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Йоханнес Бё — о Легрейде: его стало так трудно превзойти, теперь он лучший

Йоханнес Бё — о Легрейде: его стало так трудно превзойти, теперь он лучший
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о победе своего соотечественника Стурлы Холм Легрейда в гонке преследования на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене и в общем зачёте.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
22 марта 2025, суббота. 15:45 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
31:45.0
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+15.5
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+23.9

«Он показывает то, что является совершенством биатлона. 20 попаданий — это так сложно, а он делает это раз за разом. Его стало так трудно превзойти, теперь он лучший», — приводит слова Бё TV2.

Напомним, Йоханнес Бё был главным соперником Легрейда в общем зачёте КМ. За победу в сегодняшнем пасьюте Легрейд получил 90, Бё за второе место — 75. Таким образом, даже если в заключительном масс-старте Стурла не наберёт очков, а Бё выиграет, то Легрейд всё равно будет лидировать.

Календарь Кубка мира - 2024/2025
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