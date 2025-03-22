Йоханнес Бё — о Легрейде: его стало так трудно превзойти, теперь он лучший

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о победе своего соотечественника Стурлы Холм Легрейда в гонке преследования на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене и в общем зачёте.

«Он показывает то, что является совершенством биатлона. 20 попаданий — это так сложно, а он делает это раз за разом. Его стало так трудно превзойти, теперь он лучший», — приводит слова Бё TV2.

Напомним, Йоханнес Бё был главным соперником Легрейда в общем зачёте КМ. За победу в сегодняшнем пасьюте Легрейд получил 90, Бё за второе место — 75. Таким образом, даже если в заключительном масс-старте Стурла не наберёт очков, а Бё выиграет, то Легрейд всё равно будет лидировать.