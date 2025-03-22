Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе КМ в Хольменколлене, Пройс — пятая
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Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей гонки преследования на девятом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 30.16,9 и допустила один промах на четырёх огневых рубежах.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 10 км Гонка преследования
22 марта 2025, суббота. 17:50 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
30:16.9
2
Эльвира Эберг
Швеция
+22.2
3
Лена Хекки
Швейцария
+24.2
Второй стала шведская биатлонистка Эльвира Эберг, отстав от лидера на 22,2 и допустив два промаха. Тройку сильнейших замкнула Лена Хекки из Швейцарии (+24,2; 2).
Лидер общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 Франциска Пройс из Германии финишировала пятой (+26,3;3).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Хольменколлен (Норвегия). Гонка преследования. Женщины:
- Лу Жанмонно (Франция) — 30.16,9 (1 промах).
- Эльвира Эберг (Швеция) — отставание 22,2 (2).
- Лена Хекки (Швейцария) +24,2 (2).
- Ида Льен (Норвегия) +25,8 (1).
- Франциска Пройс (Германия) +26,3 (3).
- Паулина Фиалкова (Словакия) +36,2 (1).
- Тереза Воборникова (Чехия) +37,0 (0).
- Суви Минккинен (Финляндия) +39,7 (2).
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