Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе КМ в Хольменколлене, Пройс — пятая

Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей гонки преследования на девятом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 30.16,9 и допустила один промах на четырёх огневых рубежах.

Второй стала шведская биатлонистка Эльвира Эберг, отстав от лидера на 22,2 и допустив два промаха. Тройку сильнейших замкнула Лена Хекки из Швейцарии (+24,2; 2).

Лидер общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 Франциска Пройс из Германии финишировала пятой (+26,3;3).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Хольменколлен (Норвегия). Гонка преследования. Женщины:

Лу Жанмонно (Франция) — 30.16,9 (1 промах). Эльвира Эберг (Швеция) — отставание 22,2 (2). Лена Хекки (Швейцария) +24,2 (2). Ида Льен (Норвегия) +25,8 (1). Франциска Пройс (Германия) +26,3 (3). Паулина Фиалкова (Словакия) +36,2 (1). Тереза Воборникова (Чехия) +37,0 (0). Суви Минккинен (Финляндия) +39,7 (2).