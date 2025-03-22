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«Идеальный сценарий». Лу Жанмонно — о лидерстве в общем зачёте перед последней гонкой

«Идеальный сценарий». Лу Жанмонно — о лидерстве в общем зачёте перед последней гонкой
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Французская биатлонистка Лу Жанмонно высказалась о победе в гонке преследования на последнем этапе Кубка мира. Благодаря успешному результату она стала лидером общего зачёта.

«Мне было трудно сдержать эмоции, когда мне сказали в конце [о жёлтой майке]. Это… ну, это сценарий мечты. Я думаю, что это, возможно, самый простой способ закончить борьбу в общем зачёте — в самом конце. Очень трудно жить с этим, как в эмоциональном, так и в энергетическом плане. Так что на данный момент складывается своего рода идеальный сценарий.

У меня в голове было много данных, но целью было сосредоточиться на гонке и ни на чём другом. И вот, это сработало», — приводит слова Жанмонно Ski-Nordique.

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