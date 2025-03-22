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Лу Жанмонно выиграла зачёт гонок преследования на Кубке мира — 2024/2025

Лу Жанмонно выиграла зачёт гонок преследования на Кубке мира — 2024/2025
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Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей в зачёте гонок преследования на Кубке мира — 2024/2025. После победы в пасьюте на этапе в Хольменколлене (Норвегия) в её активе 438 очков.

Второй стала её соотечественница Жулия Симон с результатом 343. Тройку сильнейших замкнула представительница Германии Франциска Пройс (319).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт гонок преследования. Женщины:

  1. Лу Жанмонно (Франция) — 438 очков.
  2. Жулия Симон (Франция) — 343.
  3. Франциска Пройс (Германия) — 319.
  4. Жанна Ришар (Франция) — 245.
  5. Осеан Мишлон (Франция) — 238.
  6. Эльвира Эберг (Швеция) — 222.
  7. Марен Киркеэйде (Норвегия) — 214.
  8. Селина Гротиан (Германия) — 190.
  9. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 181.
  10. Суви Минккинен (Финляндия) — 164.
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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