Лу Жанмонно выиграла зачёт гонок преследования на Кубке мира — 2024/2025
Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей в зачёте гонок преследования на Кубке мира — 2024/2025. После победы в пасьюте на этапе в Хольменколлене (Норвегия) в её активе 438 очков.
Второй стала её соотечественница Жулия Симон с результатом 343. Тройку сильнейших замкнула представительница Германии Франциска Пройс (319).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт гонок преследования. Женщины:
- Лу Жанмонно (Франция) — 438 очков.
- Жулия Симон (Франция) — 343.
- Франциска Пройс (Германия) — 319.
- Жанна Ришар (Франция) — 245.
- Осеан Мишлон (Франция) — 238.
- Эльвира Эберг (Швеция) — 222.
- Марен Киркеэйде (Норвегия) — 214.
- Селина Гротиан (Германия) — 190.
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 181.
- Суви Минккинен (Финляндия) — 164.
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