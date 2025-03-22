Лу Жанмонно выиграла зачёт гонок преследования на Кубке мира — 2024/2025

Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей в зачёте гонок преследования на Кубке мира — 2024/2025. После победы в пасьюте на этапе в Хольменколлене (Норвегия) в её активе 438 очков.

Второй стала её соотечественница Жулия Симон с результатом 343. Тройку сильнейших замкнула представительница Германии Франциска Пройс (319).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт гонок преследования. Женщины: