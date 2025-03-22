Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Жанмонно опережает Пройс на пять очков

Французская биатлонистка Лу Жанмонно перед последней гонкой Кубка мира — 2024/2025 вышла в лидеры общего зачёта. После победы в пасьюте в Хольменколлене в её активе 1193 очка.

Её ближайшая преследовательница Франциска Пройс из Германии отстаёт на пять очков (1188). Тройку сильнейших замыкает ещё одна француженка Жулия Симон (881).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины: