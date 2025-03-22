Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Жанмонно опережает Пройс на пять очков
Французская биатлонистка Лу Жанмонно перед последней гонкой Кубка мира — 2024/2025 вышла в лидеры общего зачёта. После победы в пасьюте в Хольменколлене в её активе 1193 очка.
Её ближайшая преследовательница Франциска Пройс из Германии отстаёт на пять очков (1188). Тройку сильнейших замыкает ещё одна француженка Жулия Симон (881).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
- Лу Жанмонно (Франция) — 1193 очка.
- Франциска Пройс (Германия) — 1188.
- Жулия Симон (Франция) — 881.
- Жанна Ришар (Франция) — 729.
- Осеан Мишлон (Франция) — 705.
- Эльвира Эберг (Швеция) — 686.
- Суви Минккинен (Финляндия) — 663.
- Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 627.
- Селина Гротиан (Германия) — 620.
- Марен Киркеэйде (Норвегия) — 538.
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