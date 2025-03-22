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Ингрид Тандреволд: не чувствую мотивации для нового тренировочного года

Ингрид Тандреволд: не чувствую мотивации для нового тренировочного года
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Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд неоднозначно высказалась о своём будущем в спорте. На последнем этапе Кубка мира в Осло (Норвегия) она заняла 55-е место в спринте и 39-е в гонке преследования.

— Посмотрим. Я не чувствую особой мотивации для нового тренировочного года. Мне кажется, что в прошлом году я приложила огромные усилия, но получила очень мало взамен. Наступает момент, когда ты думаешь: «Сколько же в это следует вкладывать, если это не приносит результатов?»

– Если бы в следующем году не было Олимпиады, этот год стал бы для вас последним?
— Я не знаю. Посмотрим, — приводит слова Тандреволд VG.

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