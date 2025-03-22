Стурла Холм Легрейд выиграл зачёт пасьютов на Кубке мира — 2024/2025
Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем зачёта гонок преследования на Кубке мира — 2024/2025. После победы на этапе в Хольменколлене (Норвегия) в его активе 430 очков.
Вторым стал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё с результатом 430. Тройку сильнейших замкнул представитель Швеции Себастиан Самуэльссон (290).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт гонок преследования. Мужчины:
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 430 очков.
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 430.
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 290.
- Томмазо Джакомель (Италия) — 271.
- Эрик Перро (Франция) — 251.
- Кентен Фийон Майе (Франция) — 250.
- Эмильен Жаклен (Франция) — 231.
- Тарьей Бё (Норвегия) — 209.
- Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 198.
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