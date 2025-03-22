Стурла Холм Легрейд выиграл зачёт пасьютов на Кубке мира — 2024/2025

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем зачёта гонок преследования на Кубке мира — 2024/2025. После победы на этапе в Хольменколлене (Норвегия) в его активе 430 очков.

Вторым стал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё с результатом 430. Тройку сильнейших замкнул представитель Швеции Себастиан Самуэльссон (290).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт гонок преследования. Мужчины: