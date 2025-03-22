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Стурла Холм Легрейд выиграл зачёт пасьютов на Кубке мира — 2024/2025

Стурла Холм Легрейд выиграл зачёт пасьютов на Кубке мира — 2024/2025
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, семикратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем зачёта гонок преследования на Кубке мира — 2024/2025. После победы на этапе в Хольменколлене (Норвегия) в его активе 430 очков.

Вторым стал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё с результатом 430. Тройку сильнейших замкнул представитель Швеции Себастиан Самуэльссон (290).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт гонок преследования. Мужчины:

  1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 430 очков.
  2. Йоханнес Бё (Норвегия) — 430.
  3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 290.
  4. Томмазо Джакомель (Италия) — 271.
  5. Эрик Перро (Франция) — 251.
  6. Кентен Фийон Майе (Франция) — 250.
  7. Эмильен Жаклен (Франция) — 231.
  8. Тарьей Бё (Норвегия) — 209.
  9. Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 198.
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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