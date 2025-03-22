«Не знаю, что произошло». Пройс — о пятом месте в пасьюте на КМ в Хольменколлене
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс прокомментировала свой результат в гонке преследования на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене (Норвегия).
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 10 км Гонка преследования
22 марта 2025, суббота. 17:50 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
30:16.9
2
Эльвира Эберг
Швеция
+22.2
3
Лена Хекки
Швейцария
+24.2
«Сегодня было очень тяжело. Я выложилась по полной и боролась за каждую позицию. Три промаха — это очень больно. Не знаю, что произошло. Сначала я должна это осознать», — приводит слова Пройс Fondo Italia.
Напомним, в пасьюте в Хольменколлене Пройс финишировала пятой, отстав от лидера на 26,3 и допустив три промаха. Победительницей гонки стала француженка Лу Жанмонно. Теперь в общем зачёте КМ Жанмонно стала лидировать. Франциска отстаёт на пять очков. Тройку сильнейших замыкает ещё одна француженка Жулия Симон.
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