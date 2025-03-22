«Не знаю, что произошло». Пройс — о пятом месте в пасьюте на КМ в Хольменколлене

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс прокомментировала свой результат в гонке преследования на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене (Норвегия).

«Сегодня было очень тяжело. Я выложилась по полной и боролась за каждую позицию. Три промаха — это очень больно. Не знаю, что произошло. Сначала я должна это осознать», — приводит слова Пройс Fondo Italia.

Напомним, в пасьюте в Хольменколлене Пройс финишировала пятой, отстав от лидера на 26,3 и допустив три промаха. Победительницей гонки стала француженка Лу Жанмонно. Теперь в общем зачёте КМ Жанмонно стала лидировать. Франциска отстаёт на пять очков. Тройку сильнейших замыкает ещё одна француженка Жулия Симон.