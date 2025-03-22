Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Не знаю, что произошло». Пройс — о пятом месте в пасьюте на КМ в Хольменколлене

«Не знаю, что произошло». Пройс — о пятом месте в пасьюте на КМ в Хольменколлене
Комментарии

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс прокомментировала свой результат в гонке преследования на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене (Норвегия).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 10 км Гонка преследования
22 марта 2025, суббота. 17:50 МСК
Окончено
1
Лу Жанмонно
Франция
30:16.9
2
Эльвира Эберг
Швеция
+22.2
3
Лена Хекки
Швейцария
+24.2

«Сегодня было очень тяжело. Я выложилась по полной и боролась за каждую позицию. Три промаха — это очень больно. Не знаю, что произошло. Сначала я должна это осознать», — приводит слова Пройс Fondo Italia.

Напомним, в пасьюте в Хольменколлене Пройс финишировала пятой, отстав от лидера на 26,3 и допустив три промаха. Победительницей гонки стала француженка Лу Жанмонно. Теперь в общем зачёте КМ Жанмонно стала лидировать. Франциска отстаёт на пять очков. Тройку сильнейших замыкает ещё одна француженка Жулия Симон.

Календарь Кубка мира - 2024/2025
Материалы по теме
Кошмар для Франциски Пройс. Последняя гонка преследования на Кубке мира удивила всех!
Кошмар для Франциски Пройс. Последняя гонка преследования на Кубке мира удивила всех!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android