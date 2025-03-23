Тарьей Бё выступит в масс-старте на Кубке мира в Хольменколлене

Трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё примет участие в масс-старте на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене (Норвегия).

«В субботу вечером было подтверждено, что Тарьей Бё, который пропустил спринт и гонку преследования в Хольменколлене из-за болезни, примет участие в финальном масс-старте в воскресенье», — говорится в заявлении норвежского издания VG.

Напомним, норвежец за день до спринта в Хольменколлене сообщил, что приболел и пропустит не только спринт, но и пасьют. Для Тарьея, как и для его брата Йоханнеса, домашний этап КМ станет последним в карьере.