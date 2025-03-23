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Тарьей Бё выступит в масс-старте на Кубке мира в Хольменколлене

Тарьей Бё выступит в масс-старте на Кубке мира в Хольменколлене
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Трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё примет участие в масс-старте на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Хольменколлене (Норвегия).

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 15 км Масс-старт
23 марта 2025, воскресенье. 17:40 МСК
Не началось

«В субботу вечером было подтверждено, что Тарьей Бё, который пропустил спринт и гонку преследования в Хольменколлене из-за болезни, примет участие в финальном масс-старте в воскресенье», — говорится в заявлении норвежского издания VG.

Напомним, норвежец за день до спринта в Хольменколлене сообщил, что приболел и пропустит не только спринт, но и пасьют. Для Тарьея, как и для его брата Йоханнеса, домашний этап КМ станет последним в карьере.

Календарь Кубка мира - 2024/2025
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Тарьей Бё приболел и пропустит спринт с пасьютом на этапе Кубка мира в Хольменколлене
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